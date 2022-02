Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Czeladź, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

MEMY. Co można znaleźć w internecie na temat miast w naszym województwie - czy o każdym powstały MEMY? A jeżeli tak, to czego dotyczą? Któremu miastu dostało się najbardziej? Nie ma miast idealnych. Internety ZAWSZE... coś wyciągną! Te memy dotyczą głównie, wydarzeń, miejsc oraz mieszkańców. W galerii znajdziesz najciekawsze z nich.

Dziś mamy dla wszystkich kolejną perełkę, wyłuskaną wśród licznych, porzuconych domów w Zagłębiu. Ta jest faktycznie wyjątkowa, bo pełna prawdziwych skarbów. Warto oglądać do końca, bo tam czeka... prawdziwa niespodzianka, na kołach. Oto, co udało się odnaleźć ostatnio Adrianowi i Patrykowi, czyli sosnowieckiej ekipie Last Urbex.

KORONAWIRUS. Już od kilku dni, to w woj. śląskim jest najwięcej zakażeń w Polsce! Opublikowane dziś 31 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane, nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 33 480 nowych zachorowań. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Sprawdź wskaźniki zakażeń.

Nawałcnica w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.