Wycieczki rowerowe do 6 km od Czeladzi. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Lekko, łatwo i przyjemnie - tak można opisać traskę. Zaplanowałem objechać Jezioro Goczałkowickie, największy akwen wodny w moim zasięgu :-) Traska prowadzi szlakami rowerowymi i mało uczęszczanymi drogami. Już od Szopienic wpadamy na żółty rowerowy, następnie na Dolinie Trzech Stawów trzymamy się czerwonego i z małymi modyfikacjami trafimy do Czarkowa. Stąd dojedziemy do Zbiornika Łąka a następnie do miejscowości Strumień - ładny ryneczek. Następnie objeżdżamy południową część jeziora Goczałkowickiego by dostać się na wał i w pełni podziwiać ogrom akwenu. Następny przystanek to Pszczyna - malownicze miasto z wieloma zabytkami. Z Pszczyny wpadamy na niebieski rowerowy w kierunku Tychów. Niestety od Czułowa musiałem zmienić plany i jak najszybciej kierować się ku domowi. Padający deszcz pokrzyżował mi plany. 68% traski to bezdroża,

