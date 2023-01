Wycieczki rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia?

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Czeladzi, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-) Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m. Nawiguj

Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego - szlak rowerowy, który się okazał bardzo przyjemny i nawet przyzwoicie oznakowany - z małymi wyjątkami, ale i tak super. Oznakowania przeważnie znajdziemy tuż przed zakrętami. Dużo asfaltu, a mało dróg gruntowych - tak można krótko określić szlak niebieski - wiem, narzekam :-). Na trasie spotkamy wiele zabytków, starych kościołów, przydrożnych krzyży, które mają ponad 100 lat. 47% trasy to bezdroża.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,91 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 834 m

Suma zjazdów: 850 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi

Kolejna wyprawa i już wiem, że nie ostatnia, w poszukiwaniu szybów kopalnianych. Pogoda niezbyt łaskawa, ciągle mgła więc i zdjęcia szaro-bure. Cieszę się z odnalezienia kilku dekli po szybach, jeszcze istnieją :-) . Jak zwykle w tej okolicy napotkałem kilka kochrów. Jest ich naprawdę sporo, czytałem że około 150 sztuk i to nie jest ostateczna liczba. Wycieczka rowerowa raczej skierowana do zapaleńców poszukiwań w terenie śladów przeszłości :-) . W okolicy upadowej III niestety brak ścieżek i trzeba kilkadziesiąt metrów przebyć piechotą - latem zapewne jest to miejsce prawie nie do przebycia. I tak polecam, każdy powód jest dobry aby trochę pokręcić na rowerze :-)

