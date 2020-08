Tygodniowy przegląd prasy (Czeladź, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czeladzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Czeladź od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Imieniny Mirona. Kiedy są imieniny Mirona? Najbliższe imieniny wypadają 30.08. Wierszyki na imieniny dla Mirona Kiedy wypadają imieniny Mirona? Imieniny Mirona obchodzimy 17 sierpnia, 30 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 30.08. Co oznacza imię Miron? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Mirona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Imieniny Sabiny 29.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Sabiny? Imieniny Sabiny są obchodzone 29.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Sabiny, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Sabiny można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia na imieniny Sabiny wybrać? Sabina na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Z okazji imienin Sabiny można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Sabiny. Czy znasz Sabinę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Sabina? Które cechy charakteru może mieć Sabina? 📢 Te koty nie linieją! Urocze kotki, które nie gubią sierści. Poznaj rasy kotów, które nie zostawiają sierści gdzie popadnie Koty, które nie gubią sierści to ideał? W końcu nie trzeba po nich sprzątać i można bez obaw brać je na kolana. Koty, które nie linieją praktycznie się nie zdarzają – chyba, że w ogóle nie mają sierści. Są jednak takie rasy kotów, które tracą o wiele mniej futra niż inne, a w dodatku ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Marzy ci się mruczek, ale taki, który nie zostawia po sobie kłaczków? Zobacz, które rasy kotów nie linieją zbyt obficie!

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Niedzielski: Chcemy zaproponować skrócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni. Resort zdrowia przedstawił nową listę powiatów z obostrzeniami W przypadku kwarantanny chcemy zaproponować jej skrócenie do 10 dni- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.- Mamy na to dowody, m.in. z Norwegii ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego wzrostu ryzyka w stosunku do czternastodniowej kwarantanny- dodał.

📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii. 📢 10 najlepszych miejsc na zachód słońca w Polsce. Tu złota godzina wygląda najbardziej malowniczo Podróże planowane zgodnie z wybranym motywem przewodnim to ciekawa alternatywa dla klasycznego zwiedzania. Można więc poszukiwać miejsc, które wystąpiły w filmach, restauracji odwiedzonych przez bohaterów książek lub lokalizacji związanych z dawnym kultem. A gdyby tak odwiedzić miejsca, które są najpiękniejsze o tej szczególnej porze, jaką jest złota godzina? Gdzie w Polsce warto wybrać się specjalnie na zachód słońca? Oto nasz subiektywny wybór.

📢 Szkoła w dobie pandemii koronawirusa. Jak będzie wyglądać nauka? Oto 10 pytań i odpowiedzi 1 września dzieci i młodzież wrócą do szkół. Placówki nie będą miały jednak wiele wspólnego z tymi, które dobrze znali. Będą obowiązywały w nich nowe zasady. Mało tego, w zależności od szkoły mogą znacznie różnić się od siebie. Wszystko przez to, że ogólne reguły nie są zbyt precyzyjne, a te szczegółowe dyrektor każdej szkoły może ustalić indywidualnie. Zadanie jest tym trudniejsze, że część powiatów objętych została strefami szczególnego zagrożenia transmisją SARS-CoV-2.

📢 Imieniny Konstantego. Kiedy są imieniny Konstantego? Najbliższe imieniny wypadają 26.08. Życzenia na imieniny dla Konstantego Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Konstantego? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Konstantego jest 26.08. Imieniny Konstantego wypadają również 17 lutego, 11 marca, 26 sierpnia, 30 listopada. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Konstantego?

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Skuteczny spray do nosa na COVID-19 z wyciągiem z wodorostów i ksylitolem. Antywirusowy środek obiecujący w prewencji i leczeniu zakażenia Naukowcy opracowali recepturę środka, który hamuje aktywność koronawirusa i może wspomóc prewencję i leczenie COVID-19. Stosowany na błonę śluzową nosa nie powodowałby podrażnień dzięki zawartości naturalnych składników aktywnych, takich jak wyciąg z wodorostów i pozyskiwana z brzozy substancja słodząca o nazwie ksylitol.

📢 Zagłębiowskie miasta walczą w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2020 w województwie śląskim Jeszcze do 31 sierpnia można głosować na swoje miasto w ogłoszonym przez Śląski Urząd Marszałkowski konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2020. W konkursie biorą też oczywiście udział zagłębiowskie miasta. Jest Sosnowiec Zawiercie, Dąbrowa Górnicza i wiele innych. Sprawdźcie, czym się chwalą i zagłosujcie.

📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

