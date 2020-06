Tygodniowy przegląd prasy (Czeladź, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czeladzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląskie: Okropne burze w województwie. Zalane domy, połamane drzewa”?

Przegląd tygodnia Czeladź od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śląskie: Okropne burze w województwie. Zalane domy, połamane drzewa Śląskie. Straszliwe burze w regionie. Minionej nocy w woj. śląskim straż pożarna musiała interweniować aż 690 razy. Przez region przetoczyły się gwałtowne burze, którym oprócz ulewnych deszczy towarzyszył porywisty wiatr. Woda zalewała ulice, piwnice i garaże, natomiast porywisty wiatr łamał drzewa. Najwięcej razy strażacy interweniowali w Gliwicach oraz Częstochowie. 📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

📢 TOP 10 najlepiej gospodarujących miast woj. śląskiego Sprawdź RANKING Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy. 📢 Egzamin zawodowy 2020 czerwiec KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Poznaj WYNIKI z egzaminu pisemnego [26.06.2020] Egzamin zawodowy 2020 KLUCZE ODPOWIEDZI / WYNIKI sesji letniej: We wtorek 23 czerwca, uczniowie pisali część pisemną egzaminu zawodowego 2020. W galerii znajdziecie klucze odpowiedzi z tego egzaminu zawodowego.

📢 To jedyne miejsce w woj. śląskim, gdzie kupisz lody Magdy Gessler. Ile kosztują? Posmakujesz ich w Częstochowie, w Gospodzie Kwaśnica Częstochowa jest jednym z nielicznych miast w Polsce i jedynym w woj. śląskim, w którym można spróbować lodów polecanych przez Magdę Gessler. Specjalne lody Ice Queen Magda Gessler zostały opracowane na podstawie receptury prababci restauratorki.

📢 Najpiękniejsze chaty w Beskidach - TOP 14. Ile kosztuje ich wynajęcie? Zobacz CENY i ZDJĘCIA Śląskie. Lato 2020 będzie na pewno inne niż poprzednie. Mało kto pewnie zdecyduje się na wakacje za granicą, a jeszcze mniej - na takie, na które trzeba lecieć samolotem. W cenie będzie wypoczynek blisko domu, w Polsce. Najlepiej - w miejscach, w których jak najmniej będziemy narażeni na ewentualne zakażenie koronawirusem. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić wakacje - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego ZDJĘCIA. Kiedy dyskoteki będą otwarte? Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy?

📢 Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.

📢 Dilerzy narkotyków z woj. śląskiego - szuka ich policja. Zobacz zdjęcia. Widziałeś kogoś? Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za handel narkotykami. Rozpoznajesz kogoś? To zgłoś to policji. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy na stronie slaska.policja.gov.pl z 23 czerwca 2020 r. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Koronawirus nie zepsuje nam lata. A ma ono być bardzo upalne i suche Opinia meteorologów, zarówno tych europejskich jak i amerykańskich jest podobna: czeka nas wyjątkowo gorące i suche lato. W lipcu upały zaczną się od drugiej połowy miesiąca i potrwają niemal do końca sierpnia. Może pozwoli to nam choć na chwilę zapomnieć o koronawirusie. 📢 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest coraz bliżej. Nie zgłosisz pieca, zapłacisz grzywnę Trwają prace nad przepisami, które mają umożliwić stworzenie centralnego rejestru pieców. Wiemy już, jakie dane się w nim znajdą oraz jak będą zbierane. 📢 Noszenie maseczek znów będzie obowiązkowe - tak zapowiada Łukasz Szumowski Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

📢 Te miejsca w woj śląskim uznawane są ponoć za nawiedzone! Czy mieszkasz w pobliżu? Odważysz się sprawdzić? Śląskie. Polacy uwielbiają nawiedzone i tajemnicze miejsca! Czy są to stare legendy, czy współczesne plotki o klątwach - wielu z nas kocha opowieści z dreszczykiem. A jakie miejsca są uznawane za najbardziej przerażające w woj. śląskim? Kliknij w galerię i sprawdź.

📢 Energia przyszłości w Twoim domu 📢 Prof. Janusz Czapiński: To ostatni moment, kiedy Andrzej Duda ma szansę na reelekcję Jeśli Trzaskowski wygra, to oznacza koniec rządów PiS. Absolutnie. To nieprawda, że prezydent w Polsce zgodnie z konstytucją ma niewielką władzę, że nic nie może zrobić. Może zawetować absolutnie wszystkie ustawy przyjmowane przez większość PiS-owską w parlamencie. Może odwrócić bieg spraw, bieg historii w Polsce – o kampanii prezydenckiej, polskiej polityce i społecznych podziałach mówi prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny. 📢 Vitberg Mini Shield - polski hit na całą Europę już dostępny w Czeladzi Vitberg Mini Shield - innowacyjna maska to hit na całą Europę. W Polsce nosi go już ponad 100 000 ludzi. Mieszkańcy Czeladzi mogą kupić Mini Shield w niższej cenie.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.