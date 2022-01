Tygodniowy przegląd prasy 9.01.2022: Czeladź, 2.01-8.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

KOMUNIKAT dotyczący żywności. Znane sklepy w całej Polsce sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz LISTĘ

Orszaki to już tradycja związana ze Świętem Trzech Króli. Po mszy mędrcy w całej Polsce wyruszą w symboliczną drogę do Jezusa, któremu złożą dary. Wraz z nimi w barwnym pochodzie uczestniczyć będą zwierzęta i mieszkańcy. W wielu miejscach w Polsce widowiska odbędą się z zachowaniem dystansu; są jednak te, które zrezygnowały z organizacji. Zobaczcie, gdzie odbędą się Orszaki Trzech Króli 2022!

Policja z województwa śląskiego poszukuje 286 pijanych kierowców. Prowadzili auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Aż 64 z nich to recydywiści, którzy zostali przyłapani, choć byli już wcześniej skazywani za jazdę na podwójnym gazie lub objęci zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ich wizerunki, rysopisy i kontakt do właściwych jednostek policji znajdziecie w galerii zdjęć (dane z 2 stycznia 2022).

W środę 5 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 196 nowych zakażeniach - to już kolejny dzień ze wzrostem zachorowań! Zmarły aż 632 osoby. Wiele wskazuje na to, że z uwagi na rosnąca liczbę chorych, wprowadzone zostaną przez rząd nowe obostrzenia - co sugerował już wcześniej minister Niedzielski.

COVID-19. We wtorek 4 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 670 nowych zakażeniach - to wzrost o 18 proc. do ubiegłego wtorku! Zresztą od kilku dni rejestrowana jest większa liczba zachorowań. Bardzo duża jest również liczba zgonów - minionej doby zmarły aż 433 osoby. Suma zgonów utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie - kilka dni temu był rekord IV fali pandemii! Przejdź do galerii i sprawdź, jak sytuacja przedstawia się w naszym mieście.