Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Czeladź, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Od rana trwają rozmowy samorządowców z województwa śląskiego z merami ukraińskich miast. Wszyscy deklarują wsparcie dla Ukrainy, a spora część polityków w naszym regionie zapewnia także o gotowości do przyjęcia osób uciekających przed wojną. Według wstępnych zapowiedzi, najwięcej uchodźców znajdzie schronienie w Chorzowie, Sosnowcu, Bytomiu i Katowicach.

24 lutego 2022 - dzień radości dla wszystkich łasuchów i wielbicieli pączków, krepli, chrustu, czy faworków. Tłusty czwartek, to oficjalnie dzień pączka. A jeśli szukasz tego najlepszego, to zapraszamy do naszej galerii. Tam zamieściliśmy adresy i nazwy cukierni, które według mieszkańców, sprzedają NAJLEPSZE PĄCZKI w mieście. Przejdź do fotogalerii i zobacz, gdzie warto dziś świętować!