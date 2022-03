Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Czeladź, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

ŚLASKIE. GUS opublikował dane dotyczące m.in. przestępstw w poszczególnych miastach i powiatach woj. śląskiego, w roku 2021. Oto miasta w regionie, gdzie... trzeba uważać - potwierdzają to dane GUS! Stworzyliśmy LISTĘ regionów, w których liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców jest najwyższa. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

ŚLĄSKIE. Dzięki nim możesz czuć się bezpiecznie. Dzielnicowe patrolują pieszo ulice dużych miast, miasteczek i wsi w woj. śląskim. Zobaczcie policjantki, które pilnują bezpieczeństwa m.in. w Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu, Chorzowie i wielu innych miastach. Podajemy też ich dane kontaktowe oraz ulice, na których pilnują porządku. Macie problem? One Wam pomogą!

NIERUCHOMOŚCI w woj. śląskim. Domy i mieszkania na licytacjach komorniczych w regionie są do kupienia po okazyjnych cenach. Od dawna istnieje możliwość nabycia nieruchomość w cenie znacznie obniżonej w stosunku do cen rynkowych jakie podają biura nieruchomości. To szansa kupna mieszkania lub domu z licytacji komorniczej, która jest publiczną sprzedażą nieruchomości dłużnika. Zobacz jakie nieruchomości możesz nabyć za obniżoną cenę!