Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Czeladź, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Przegląd tygodnia: Czeladź, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kossakówka nie należy dziś do najpopularniejszych atrakcji Krakowa, choć stoi w samym centrum i może pochwalić się niezwykłą historią. Trzy pokolenia rodziny Kossaków mieszkały i tworzyły w Kossakówce, która dziś wprawdzie jest ruiną, ale do 2025 r. ma się zmienić w nowoczesne muzeum z ciekawą ekspozycją. Kossakówka zdołała jednak zaskoczyć archeologów, którzy na terenie dworku dokonali niezwykłych odkryć. Znaleziono m.in. szkielet młodej kobiety. Sprawdźcie, co o historii Krakowa mówią wykopaliska.

ROZRYWKA. W każdy weekend w klubach woj. śląskiego bawią się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Za nami STYCZEŃ pełen imprez w naszym województwie... i nie brakowało na nich pięknych dziewczyn. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic i Siemianowic Śląskich. To te piękności rządziły na dyskotekach w styczniu 2022. Zobacz zdjęcia