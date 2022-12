Trasy spacerowe do 10 km od Czeladzi. Urokliwe ścieżki na weekend 24 - 25 grudnia

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Czeladzi

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 10 km od Czeladzi, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Siemianowice i zielone okolice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,21 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podejść: 630 m

Suma zejść: 627 m

Spacerowiczom z Czeladzi trasę poleca Marek79

Łatwy trening biegowy po zielonych terenach Siemianowic czyli przez pola Bańgowa i Przełaki. Może 200 m od zabudowań Przełaki odbiłem w drugą stronę czyli Dąbrówkę Wielką przebiegając obok kapliczki na polach tam trasa trochę dała się w nogi bo był piach i nogi grzęzły. Ale ogólnie biegło się fajnie nogi lekko przebierały jedna za druga ;-)

Pogoda dopisała było ciepło ale wiał lekki wiaterek co dawało dużą ulgę. Traskę polecam na codzienne przebieżki trasa spokojna i większości terenami zielonymi.Pokonany dystans to 11 km w 1godz 2 min.

