Trasy rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

Trasy rowerowe w okolicy Czeladzi

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 150,36 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 1 487 m

Suma zjazdów: 1 474 m

Trasę rowerową mieszkańcom Czeladzi poleca Aza

Sprawdziłem dwa szlaki zamkowe. Pierwszy to czerwony szlak zamkowy z Dąbrowy Górniczej do Siewierza. Drugi to czarny szlak zamkowy z Siewierza do Myszkowa. Spodziewałem się dużo drug asfaltowych i niestety tak było :-( . 37% to bezdroża - reszta asfalt. Oba szlaki są dobrze oznakowane i w 95% nie można ich zgubić.

Na szlaku możemy zwiedzić zamek Biskupi w Siewierzu, ruiny zamku w Przewodziszowicach, zamek w Mirowie, zamek w Bobolicach i na koniec zamek w Będzinie. Oczywiście na trasie jest wiele innych atrakcji historycznych i nie tylko. Łączna wysokość podjazdów 926.8 m.

