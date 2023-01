Trasy rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 21 - 22 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Czeladzi? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 6 km od Czeladzi. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Czeladzi warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Czeladzi We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,14 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 322 m

Suma zjazdów: 1 332 m Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi Tym razem wybrałem pieszy szlak czerwony - Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Początek szlaku powinien znajdować się przy Pomniku Powstańców Śląskich ale nie znalazłem ( coś mam pecha do oznaczeń początku i końca szklaku ) natomiast koniec szlaku przy zamku w Chudowie również nie znalazłem :-). Z oznakowaniem szlaku jest różnie i musiałem się wspomagać sporządzoną mapką w Traseo. W centrum Katowic pierwszy czerwony znak znalazłem na budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W Mikołowie parę razy korzystałem z mapy by odnaleźć szlak. Im bliżej Chudowa tym bardziej znaczki mi "uciekały" :-) . Szlak w 100% przejezdny, chwilami pokrywa się z okolicznymi szlakami rowerowymi. Polecam przejechanie traski w porze suchej.

48% traski to bezdroża .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 04 Katowice - Żabie Doły - Siemianowice - Czeladź Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 267 m

Suma zjazdów: 266 m JacekG155 poleca trasę rowerzystom z Czeladzi Katowice - Żabie Doły - Siemianowice - Czeladź

Zrekultywowane tereny między Chorzowem, Bytomiem i Siemianowicami po dawnych wyrobiskach i zapadliskach, które stały się ostoją wielu gatunków ptaków i terenem rekreacyjnym oraz otrzymały status Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego. Z Katowic zaledwie 12 km. Po drodze można wstąpić do Parku Śląskiego oraz obejrzeć panoramę z Szybu Prezydent i kościółek drewniany św. Wawrzyńca w Chorzowie. Do Siemianowic można dojechać nasypem dawnej kolejki wąskotorowej. Tu można obejrzeć:

• Park Tradycji Górniczo-Hutniczej z wieżą wyciągową szybu „Krystyn” kopalni „Michał”,

• ruiny Pałacu Donnersmarcków. Wzniesiony w XVII wieku przez Mieroszewskich. W XVIII wieku przeszedł na rzecz rodu Henckel von Donnersmarck i został rozbudowany w stylu klasycystycznym. Obiekt przetrwał II wojnę światową bez uszkodzeń i stopniowo niszczał, aż do dzisiaj.

• pola golfowe,

• cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w regionie południowej Polski w czasie II wojny światowej (powstał w 1998 r.).

Z Siemianowic możemy wrócić do Katowic lub przedłużyć trasę odwiedzając Czeladź - jedno z najstarszych miast Zagłębia. Tu możemy obejrzeć neoromański kościół p.w. św. Stanisława, rynek z kilkoma starymi budynkami, oraz zabytki postindustrialne po dawnej kopalni Saturn - częściowo zrewitalizowane, częściowo nadal niszczejące. W budynku dawnej kopalnianej elektrowni znajduje się Galeria Sztuki "Elektrownia".

Na koniec możemy wjechać - już w Katowicach - na hałdę zwaną "Alpy", skąd rozciąga się dookolny widok.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Powstańców 1863 r. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 130,04 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 497 m

Suma zjazdów: 1 496 m Trasę dla rowerzystów z Czeladzi poleca Aza Szlak Powstańców 1863r - zawsze przeplatał się w moich wycieczkach więc postanowiłem zwiedzić go całego. Szlak Powstańców jest pieszym niebieskim szlakiem z początkiem w Olkuszu na rynku a końcem w Bukownie przy stacji PKP. Oczywiście nie znalazłem początku i końca szlaku :-(. Długość około 53 km. Szlak wymaga "dopieszczenia", gdyż oznakowanie często rozmija się z mapą a nawet nie ma go wcale :-) . Cóż taki to urok szlaków turystycznych o które niestety nikt nie dba. Szlak do łatwych nie należy. Jest kilka miejsc, które najlepiej przejechać w porze suchej, unikniemy w ten sposób mnóstwa błota i rozlewisk.Ostatnie 3-4km szlaku mnie rozłościły na dobre :-) Brak oznakowania, mnóstwo piachu - faktycznie zrobił się szlak pieszy :-) ale co Cię nie zabije to Cię wzmocni :-) . Oczywiście dotarcie do początku/końca szlaku pozostawiam Wam do wyboru. 41% traski to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czeladzi

🚲 Trasa rowerowa: Żółty Szlak Baliński oraz Czarny Szlak "dojściowy" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 69,89 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 944 m Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca Aza

Odwiedziłem tereny Jaworzna aby przejechać pieszy żółty szlak baliński oraz pieszy szlak czarny. Długość żółtego to około 13 km a czarnego aż 1 km ( słownie jeden kilometr :) ). Dojazd do Jaworzna postanowiłem przejechać obok dawnych zakładów chemicznych ale odradzam, ścieżki brak i tylko jazda na orientację pozwoliła mi dotrzeć do ścieżki, którą zamierzałem przejechać. Tak to już bywa chcąc jeździć po czymś nowym :-). Żółty szlak ma swój początek w centrum Jaworzna (zaznaczyłem na trasie) ale oznakowania początku szlaku nie znalazłem :-(. Generalnie oznakowanie szlaku jest fatalne! Kilkukrotnie go zgubiłem - brak oznaczeń lub są w tak opłakanym stanie iż nic nie widać. Taka zabawa w chowanego - pojawia się i znika. Jeszcze parę lat i nikt nie zdoła przejść szlaku tak jak go wytyczono. Za to czarny szlak ma się dobrze. Oznaczyłem początek szlaku na mapie. Krótki bo zaledwie - 1 km długości ale oznakowany i poprowadzi nas dokładnie do źródełka wody siarczanej. Charakterystycznego zapachu nie poczułem :-). Podsumowując szlak żółty wymęczył mnie wpatrywaniem się we wszystkie miejsca gdzie można spodziewać się oznakowania szlaku. Dużo czasu zmarnowałem na szukanie i błądzenie wśród drzew.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czarny pieszy szlak metalurgów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 805 m Trasę dla rowerzystów z Czeladzi poleca Aza

Po czterech latach ponownie wróciłem na czarny szlak metalurgów. Trochę się różni od mapy. Początek szlaku znajduje się na ul. Parkowej (jest kropka :-) ) w Gołonogu a koniec w Starych Maczkach przy pętli (kropki nie znalazłem :-( ). Muszę stwierdzić, że do ideału jeszcze daleka droga ale zauważyłem, że coś się dzieje - trwają prace porządkowe na szlaku !!! Super, trzymam kciuki aby udało się ukończyć prace i prawidłowo oznakować jego przebieg. Zaznaczyłem na mapie miejsca, które mogą sprawić problem z wyborem kierunku :-). W lasku w Majchewiźnie musicie uważać na połamane drzewa - efekt ostatnich wichur. Szlak naprawdę godny polecenia, oczywiście po "remoncie" :-).

51% traski to bezdroża.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Czeladzi

