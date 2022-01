Trasy rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Czeladzi

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Czeladzi ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Czeladzi ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Czarny pieszy szlak metalurgów

Stopień trudności: 1

Dystans: 58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 805 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi

Po czterech latach ponownie wróciłem na czarny szlak metalurgów. Trochę się różni od mapy. Początek szlaku znajduje się na ul. Parkowej (jest kropka :-) ) w Gołonogu a koniec w Starych Maczkach przy pętli (kropki nie znalazłem :-( ). Muszę stwierdzić, że do ideału jeszcze daleka droga ale zauważyłem, że coś się dzieje - trwają prace porządkowe na szlaku !!! Super, trzymam kciuki aby udało się ukończyć prace i prawidłowo oznakować jego przebieg. Zaznaczyłem na mapie miejsca, które mogą sprawić problem z wyborem kierunku :-). W lasku w Majchewiźnie musicie uważać na połamane drzewa - efekt ostatnich wichur. Szlak naprawdę godny polecenia, oczywiście po "remoncie" :-).

51% traski to bezdroża.

