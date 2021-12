Szlachetna Paczka w Czeladzi wsparła tym razem kilkanaście rodzin

W tym roku za sprawą dwóch liderów rejonu - Jolanty Ptaś oraz Cezarego Misiorowskiego - do Czeladzi również zawitała Szlachetna Paczka.

– Dzięki współpracy z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz gościnności Ochotniczej Straży Pożarnej i grupie wspaniałych wolontariuszy, a także hojności darczyńców dotarliśmy do jedenastu czeladzkich rodzin, które mimo swojej słabości walczą o to, aby zmienić swoją sytuację życiową - przekazała Jolanta Ptaś.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy - realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących wsparcia ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin w potrzebie, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.