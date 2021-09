Ścieżki rowerowe do 7 km od Czeladzi. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Czeladzi? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Czeladzi. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Czeladzi proponujemy na weekend 25 - 26 września.

Wycieczki rowerowe w okolicy Czeladzi We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Czeladzi, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Czeladzi ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Czeladzi ma być 19°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego Stopień trudności: 1

Dystans: 127 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 452 m Trasę rowerową mieszkańcom Czeladzi poleca Aza Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego - szlak rowerowy, który się okazał bardzo przyjemny i nawet przyzwoicie oznakowany - z małymi wyjątkami, ale i tak super. Oznakowania przeważnie znajdziemy tuż przed zakrętami. Dużo asfaltu, a mało dróg gruntowych - tak można krótko określić szlak niebieski - wiem, narzekam :-). Na trasie spotkamy wiele zabytków, starych kościołów, przydrożnych krzyży, które mają ponad 100 lat. 47% trasy to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Rozpoznanie... Stopień trudności: 1

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 403 m

Suma zjazdów: 1 399 m Trasę dla rowerzystów z Czeladzi poleca Aza Tym razem bardziej asfaltowo - 45% drogi. Skusiłem się na wyjazd chęcią sprawdzenia niebieskiego szlaku pieszego Powstańców Śląskich. Szlak wg mapy biegnie od Bytomia aż do Gliwic. Cóż niestety stwierdzam z przykrością, że szlak jest tak słabo oznaczony, iż zgubić się na nim to żadna sztuka :-) . W paru miejscach bez maczety nie należy się zapuszczać :-) Szkoda, że ten szlak został zapomniany i raczej nie wróżę mu przyszłości. Gdyby nie mapa to nie miałbym żadnych szans, chociaż częściowo ten szlak przejechać. Pierwszego kapcia również zaliczyłem - ach ten asfalt :-) - zło konieczne :-). Łączna wysokość podjazdów 843.09 m.

🚲 Trasa rowerowa: Za Tychami, za lasami... Stopień trudności: 1

Dystans: 126,23 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 458 m

Suma zjazdów: 1 478 m Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi Traska prowadzi nie do końca bezdrożami ale najwidoczniej tak musiało być :-) . Klika miłych niespodzianek mnie spotkało na terenach Katowic, gdzie poprawiono oznakowania szlaków. Pojawiły się nowe tabliczki oraz nowość dla mnie - kawałki asfaltu z namalowaną strzałką kierunkową dla wybranego szlaku - rewelacja. Na Kostuchnie czerwony szlak również doczekał się modernizacji - super robota. Nic tylko jeździć.

Przejazd kolejowy na ul.Niezapominajek udało mi się przejechać bez zatrzymania :-D .

Łączna wysokość podjazdów 846.59 m. 75% trasy to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: W kolorze niebieskim... Stopień trudności: 1

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 418 m

Suma zjazdów: 1 417 m Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi

Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie.

Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym.

Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa słoniątko :-) Stopień trudności: 1

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 109 m

Suma zjazdów: 1 112 m Aza poleca trasę rowerzystom z Czeladzi Piękna pogoda pozwoliła na koleją wycieczkę ścieżkami rowerowymi, duktami leśnymi itp. Traska przypomina słonia z uniesioną trąbą, więc stąd jej nazwa :-). Można zobaczyć kilka fajnych miejsc, np. bunkry; wspaniałą przyrodę o tej porze, a także pozostałości po obiektach przemysłowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście traskę polecam przejechać w porze suchej :-).Traska przebiega w 54 kilometrach po nawierzchni utwardzonej (ścieżki rowerowe, drogi asfaltowe itp.).

