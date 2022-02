Ścieżki rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-) Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Czeladzi, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej

Stopień trudności: 1

Dystans: 98,14 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 322 m

Suma zjazdów: 1 332 m

Trasę dla rowerzystów z Czeladzi poleca Aza

Tym razem wybrałem pieszy szlak czerwony - Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Początek szlaku powinien znajdować się przy Pomniku Powstańców Śląskich ale nie znalazłem ( coś mam pecha do oznaczeń początku i końca szklaku ) natomiast koniec szlaku przy zamku w Chudowie również nie znalazłem :-). Z oznakowaniem szlaku jest różnie i musiałem się wspomagać sporządzoną mapką w Traseo. W centrum Katowic pierwszy czerwony znak znalazłem na budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W Mikołowie parę razy korzystałem z mapy by odnaleźć szlak. Im bliżej Chudowa tym bardziej znaczki mi "uciekały" :-) . Szlak w 100% przejezdny, chwilami pokrywa się z okolicznymi szlakami rowerowymi. Polecam przejechanie traski w porze suchej.

48% traski to bezdroża .

Nawiguj