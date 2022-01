Ścieżki rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Traska po bezdrożach śląska do celu dzisiejszej wycieczki czyli kopalni węgla kamiennego Guido. Jak zwykle starałem się unikać asfaltu i chyba się udało :-). Po drodze uwieczniłem kilka mijanych miejsc. Dla każdego coś innego :-) . Nie jeden mógłby się zdziwić jakie ekstra są tereny do "rowerkowania" na terenie tak zurbanizowanym jak Katowice i okoliczne miasta. Tylko jeździć w tak piękną porę jaką jest jesień wraz z jej kolorami. Łączna wysokość podjazdów 651.7 m. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Czeladzi, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 105,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 1 361 m

Suma zjazdów: 1 375 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi

Szlak Kordonów Granicznych to propozycja olkuskiego czarnego szlaku rowerowego. Długość około 20km i w 95% prowadzi po bezdrożach ! Super. Aby dotrzeć do w/w szlaku postanowiłem od Zalewu Sosina trzymać się niebieskiego szlaku rowerowego - wspaniale oznaczony i w całości prowadzi przez lasy ! Szlak Kordonów Granicznych jest rewelacyjnie oznakowany i tutaj należą się pochwały MOSIR-owi z Olkusza. Naprawdę świetnie wykonana robota. Polecam traskę wszystkim zwolennikom przyrody. Dziękuję użytkownikowi traseo KERADBIK - to jego traskę zapożyczyłem. 47% traski to bezdroża.

