Ścieżki rowerowe do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Czeladzi

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 309 m

Suma zjazdów: 323 m

Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca JackWolfskinKatowice

Krótka trasa podążająca do jednej z zabytkowych dzielnic Katowic, w samo serce Nikiszowca. Pomimo przebiegu centrum miasta nie jesteśmy praktycznie w ogóle narażeni na styczność z dużym ruchem. Kto jeszcze nie miał okazji zwiedzić pięknego górniczego osiedla na Nikiszowcu to jest właśnie ten moment! Trasę można zakończyć piknikiem w Dolinie Trzech Stawów.

