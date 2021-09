Rowerem do 7 km od Czeladzi. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Czeladzi? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 2 - 3 października wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Czeladzi. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Czeladzi warto wybrać w weekend 2 - 3 października.

Trasy rowerowe w okolicy Czeladzi We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Czeladzi, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Czeladzi ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Czeladzi ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Północna Jura... Stopień trudności: 1

Dystans: 121,46 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 239 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 626 m Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi Jura jest wspaniałym miejscem do rowerowych wycieczek. Rozmaitość nawierzchni, zróżnicowany teren pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie. Wiele tras rowerowych, pieszych tras turystycznych ( temat oznakowania tras pieszych został naprawdę poprawiony, trudno się zgubić nawet na rowerze :-) ) pozwoli zwiedzić piękne miejsca. Troszkę więcej asfaltu niż bym chciał ale celem był rekonesans na szlakach po latach. I wiele zmieniło się na plus ! Powstało wiele wiat w celu odpoczynku na szlaku, pojawiły się tablice informacyjne, poprawiono oznakowanie szlaków, ogólnie jest więcej tras rowerowych niż 15 lat temu ! Wspaniale, kiedyś jeździło się na czuja z mapą w plecaku a teraz są szlaki rowerowe :-) Jak pomyślę, że kiedyś traskę przejechałem moim Flamingiem to sam się dziwię jak to zrobiłem :-) .

68% traski to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: W kolorze niebieskim... Stopień trudności: 1

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 418 m

Suma zjazdów: 1 417 m Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca Aza

Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie.

Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym.

Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 05 Gliwice - Katowice przez lasy Stopień trudności: 1

Dystans: 34,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 228 m JacekG155 poleca trasę rowerzystom z Czeladzi Trasa z Gliwic do Katowic wariantem południowym przez lasy na południe od autostrady A4 oraz możliwie mało ruchliwymi ulicami i terenami zielonymi miast. Po drodze mijamy: Park Leśny w Zabrzu

Kończyce - dzielnicę Zabrza

stawy w Lasach Panewnickich

Trasa została zoptymalizowana tak, by jak najmniej jechać ruchliwymi ulicami, a jak najwięcej przez tereny leśne. Końcowy fragment od baru "Przystań" do centrum Katowic można modyfikować wykorzystując różne drogi i ścieżki leśne. Przedstawiony wariant jest najkrótszy i najszybszy.

(Uwaga, trasa została zarejestrowana w odwrotnym kierunku niż kolejność zdjęć i opisu.)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czeladzi

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak wokół Libiąża Stopień trudności: 1

Dystans: 107,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 245 m

Suma zjazdów: 1 249 m Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca Aza

Czerwony szlak wokół Libiąża - szlak super oznaczony z początkiem pod Urzędem Miasta w Libiążu. Znak jest zawsze tam gdzie powinien się znajdować. Bardzo dobra robota ! Trasa przebiega lasami i mało uczęszczanymi drogami. Nad Wisłą przy ładnej pogodzie można popatrzeć na Beskidy :-) . Ładne widoki i urozmaicenie terenu pozwoli Wam nacieszyć się wycieczką. Traska w 73% przebiega bezdrożami. Łączna wysokość podjazdów 490.49 m.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żółty Szlak Baliński oraz Czarny Szlak "dojściowy" Stopień trudności: 1

Dystans: 69,89 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 944 m Trasę rowerową mieszkańcom Czeladzi poleca Aza Odwiedziłem tereny Jaworzna aby przejechać pieszy żółty szlak baliński oraz pieszy szlak czarny. Długość żółtego to około 13 km a czarnego aż 1 km ( słownie jeden kilometr :) ). Dojazd do Jaworzna postanowiłem przejechać obok dawnych zakładów chemicznych ale odradzam, ścieżki brak i tylko jazda na orientację pozwoliła mi dotrzeć do ścieżki, którą zamierzałem przejechać. Tak to już bywa chcąc jeździć po czymś nowym :-). Żółty szlak ma swój początek w centrum Jaworzna (zaznaczyłem na trasie) ale oznakowania początku szlaku nie znalazłem :-(. Generalnie oznakowanie szlaku jest fatalne! Kilkukrotnie go zgubiłem - brak oznaczeń lub są w tak opłakanym stanie iż nic nie widać. Taka zabawa w chowanego - pojawia się i znika. Jeszcze parę lat i nikt nie zdoła przejść szlaku tak jak go wytyczono. Za to czarny szlak ma się dobrze. Oznaczyłem początek szlaku na mapie. Krótki bo zaledwie - 1 km długości ale oznakowany i poprowadzi nas dokładnie do źródełka wody siarczanej. Charakterystycznego zapachu nie poczułem :-). Podsumowując szlak żółty wymęczył mnie wpatrywaniem się we wszystkie miejsca gdzie można spodziewać się oznakowania szlaku. Dużo czasu zmarnowałem na szukanie i błądzenie wśród drzew.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?