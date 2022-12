Rowerem do 6 km od Czeladzi. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-). Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Odwiedziłem tereny Jaworzna aby przejechać pieszy żółty szlak baliński oraz pieszy szlak czarny. Długość żółtego to około 13 km a czarnego aż 1 km ( słownie jeden kilometr :) ). Dojazd do Jaworzna postanowiłem przejechać obok dawnych zakładów chemicznych ale odradzam, ścieżki brak i tylko jazda na orientację pozwoliła mi dotrzeć do ścieżki, którą zamierzałem przejechać. Tak to już bywa chcąc jeździć po czymś nowym :-). Żółty szlak ma swój początek w centrum Jaworzna (zaznaczyłem na trasie) ale oznakowania początku szlaku nie znalazłem :-(. Generalnie oznakowanie szlaku jest fatalne! Kilkukrotnie go zgubiłem - brak oznaczeń lub są w tak opłakanym stanie iż nic nie widać. Taka zabawa w chowanego - pojawia się i znika. Jeszcze parę lat i nikt nie zdoła przejść szlaku tak jak go wytyczono. Za to czarny szlak ma się dobrze. Oznaczyłem początek szlaku na mapie. Krótki bo zaledwie - 1 km długości ale oznakowany i poprowadzi nas dokładnie do źródełka wody siarczanej. Charakterystycznego zapachu nie poczułem :-). Podsumowując szlak żółty wymęczył mnie wpatrywaniem się we wszystkie miejsca gdzie można spodziewać się oznakowania szlaku. Dużo czasu zmarnowałem na szukanie i błądzenie wśród drzew.

Nawiguj