Rowerem do 6 km od Czeladzi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Czeladzi? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 6 km od Czeladzi. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Czeladzi warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Czeladzi We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Czeladzi, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Nikiszowiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 71 m

Suma zjazdów: 74 m Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca Dominik Początkowo było to osiedle robotnicze dla górników kopalni "Giesche" wybudowane na terenie obszaru dworskiego Gieschewald (Giszowiec) w latach 1908−1918 z inicjatywy koncernu górniczo-hutniczego Georg von Giesches Erben.

W 1960 roku Nikiszowiec wraz z Szopienicami został włączony do miasta Katowic i od tego czasu wraz z Janowem stanowi administracyjną dzielnicę miasta.

Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa osiedla w Nikiszowcu powstała według projektu Georga i Emila Zillmannów. Budowa trwała kilka lat. Pierwszy blok mieszkalny oddano do użytku w 1911 roku, a ostatni, IX blok, wybudowano w 1919 roku.

W osiedlu na powierzchni 200 000 m² wybudowano około 1000 mieszkań, ponadto park ludowy, który zajmował 44 000 m², budynek administracyjny, cechownię, łaźnię dla całej załogi kopalni "Giesche" z kotłownią, dom noclegowy z 504 łóżkami i duży kościół, następnie gospodę, placówkę policji, sklepy, pralnię i szkołę z mieszkaniami dla nauczycieli[33]. Budynek mieszkalny składał się ze 165 mieszkań; razem z podwórzem i ulicą zajmował przeciętnie 1300 m². Typowe mieszkanie w Nikiszowcu składało się z 2 pokoi z kuchnią i miało powierzchnię około 63 m².

Osiedle widziane z lotu ptaka przypomina kształtem widownię amfiteatralną ze sceną w samym centrum, którym jest plac Wyzwolenia. W skład całego kompleksu wchodzi 9 połączonych ze sobą ceglanych budynków oraz neobarokowy kościół św. Anny.

🚲 Trasa rowerowa: Chrzanów - szlak rowerowy zielony Stopień trudności: 1.0

Dystans: 113,27 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 668 m Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi Traska w 70% przebiega bezdrożami - szlaki rowerowe, ścieżki leśne itp. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dwa szlaki zamkowe... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 150,36 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 1 487 m

Suma zjazdów: 1 474 m Aza poleca trasę mieszkańcom Czeladzi Sprawdziłem dwa szlaki zamkowe. Pierwszy to czerwony szlak zamkowy z Dąbrowy Górniczej do Siewierza. Drugi to czarny szlak zamkowy z Siewierza do Myszkowa. Spodziewałem się dużo drug asfaltowych i niestety tak było :-( . 37% to bezdroża - reszta asfalt. Oba szlaki są dobrze oznakowane i w 95% nie można ich zgubić.

Na szlaku możemy zwiedzić zamek Biskupi w Siewierzu, ruiny zamku w Przewodziszowicach, zamek w Mirowie, zamek w Bobolicach i na koniec zamek w Będzinie. Oczywiście na trasie jest wiele innych atrakcji historycznych i nie tylko. Łączna wysokość podjazdów 926.8 m.

🚲 Trasa rowerowa: Kwadratura koła :-) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,85 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 590 m

Suma zjazdów: 1 589 m Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca Aza

Traska urozmaicona, każdy znajdzie coś dla siebie. 59% trasy jest bez asfaltu. Można nacieszyć się jazdą po lasach i bezdrożach, na asfalcie również się przejechać :-) .

Po drodze zaznaczyłem wiele tras rowerowych, które napotkamy. Z roku na rok szlaków przybywa i to jest wspaniałe. Przypominam sobie przejażdżki sprzed 20 lat, kiedy jeździło się z mapą, żeby się nie pogubić a szlaków rowerowych nikt nie widział :-) A teraz wyrastają jak grzyby po deszczu. Łączna wysokość podjazdów 850.60 m

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z centrum Jaworzna do stawów Groble Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 060 m Rowerzystom z Czeladzi trasę poleca Aza

Aby przyzwyczaić cztery litery do dłuższych przejażdżek trzeba zacząć od mniejszych :-) . I tym razem padło na niebieski szlak pieszy, który prowadzi z centrum Jaworzna do stawów Groble. Początek szlaku powinien znajdować się w okolicy oddziału PTTK ale nie znalazłem :-( Pierwszy znak zobaczyłem 500 m dalej. Z oznakowaniem niestety jest fatalnie. Przebieg szlaku trochę się rozmijał z rzeczywistością :-) czyli przebiegał w dwóch miejscach inaczej niż na mapie. Końca szlaku również nie uświadczyłem. Trochę to smutne, że oznakowania szlaków, w szczególności pieszch, przegrywają z czasem...

Tym razem wygrał asfalt około 48 km po utwardzonym.

