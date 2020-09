Przegląd tygodnia w Czeladzi, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czeladzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

Przegląd tygodnia Czeladź od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [6.09.2020 r.] Synoptycy już analizują modele pogodowe i wskazują na długoterminowe prognozy dotyczące nadchodzącej zimy? Jaką pogodę zapowiadają na nadchodzącą zimę? Czy tym razem możemy liczyć na białe święta? Czy znowu szykuje się bardziej jesienna aura? Sprawdźcie pierwsze prognozy na zimę 2020/21.

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy. 📢 Ministerstwo Klimatu wprowadza program "Czystość plus". Wyższe kary za zaśmiecanie oraz pomysły na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

📢 Koronawirus w Polsce: Nowe przepisy weszły w życie. Zmiany dotyczą kwarantanny i izolacji Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać. 📢 Imieniny Bazylisy 3.09. Życzenia imieninowe dla Bazylisy. Kiedy są imieniny Bazylisy? Imieniny Bazylisy przypadają na 3.09. Warto złożyć życzenia imieninowe Bazylisie, które będą dopasowane do charakteru danej osoby. Życzenia na imieniny dla Bazylisy można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia imieninowe przygotowane dla Bazylisy będą odpowiednie? Bazylisa, której chcemy złożyć życzenia imieninowe z pewnością ucieszy się z życzeń, które dla niej przygotujemy. Z okazji imienin Bazylisy można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Bazylisy. Czy znasz Bazylisę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Bazylisa. Jakie cechy charakteru przypisane są do Bazylisy?

📢 Imieniny Szymony 3.09. Życzenia imieninowe dla Szymony. Kiedy są imieniny Szymony? Imieniny Szymony obchodzone są 3.09 . Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Szymony, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Szymony można napisać na specjalnej kartce imieninowej lub wysłać je w formie smsa. Jakie życzenia imieninowe przygotowane dla Szymony będą odpowiednie? Życzenia na imieniny są składane solenizantom z okazji ich święta. Z okazji imienin Szymony można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Szymony. Znasz Szymonę? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd mogło wziąć się imię Szymona? Jakie cechy charakteru przypisane są do Szymony? 📢 Imieniny Joachima. Kiedy są imieniny Joachima? Najbliższe imieniny wypadają 3.09. Najpiękniejsze wiersze imieninowe Kiedy wypadają imieniny Joachima? Imieniny Joachima obchodzimy 16 sierpnia, 3 września, 22 września, 9 grudnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 3.09. Co oznacza imię Joachim? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Joachima. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Imieniny Bronisława. Kiedy są imieniny Bronisława? Najbliższe imieniny wypadają 3.09. Najpiękniejsze wiersze imieninowe Jak wiadomo, zwykle imieniny dla danego imienia wypadają więcej niż raz w roku. Najbliższe imieniny Bronisława obchodzimy 3.09. Kiedy są imieniny Bronisława? Imieniny Bronisława wypadają 18 sierpnia, 1 września, 3 września, 6 października. Imieniny Bronisława obchodzone są więc 4 razy w roku. W artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia imieninowe. Wierszyki świetnie się sprawdzą na imieninowej kartce, lub wysłane przez SMS. Czy znasz Bronisława? 📢 Nowa choroba zapalna u dzieci może mieć związek z COVID-19. Szczegóły wyjaśnia prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska Gorączka, ból brzucha, zapalenie spojówek, wysypka, obrzęki stóp i dłoni - to niektóre objawy nowej choroby u najmłodszych pacjentów. Szczegóły wyjaśnia prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska, lubelski wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Czeladzi, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czeladzi najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w Czeladzi. Gdzie 1.09 może wystąpić awaria lub planowe wyłączenie prądu?”? 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w cieniu koronawirusa. „Szkoły mogą już za miesiąc zostać zamknięte" Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii została otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach.

📢 Jak zatrzymać burzę cytokin w ciężkim COVID-19? Jest lek, który zahamuje śmiertelny stan zapalny, gdy nie działają już inne środki Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Do tej pory lekarze nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. Na szczęście istnieje stosowany już lek o takim działaniu!

📢 Koronawirus zmutował. Jest jeszcze bardziej zakaźny, atakuje częściej ale łagodniej. Zbliża się koniec epidemii? Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa?

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też je popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika. 📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 1 września - witaj szoło. A uczniowie jak dzieci we mgle? MEMY. Chaos w nowym roku szkolnym: nauczanie w dobie koronawirusa dzień września tradycyjnie rozpoczyna nowy rok szkolny 2020/2021. Czy szkoły są gotowe na powrót uczniów? Nowy reżim sanitarny będzie działał, czy szkoły okażą się kolejnym kanałem dystrybucji koronawirusa? Odpowiedzi na te pytania zapewne wkrótce poznamy, tymczasem internauci mają memy, które oceniają nowy rok szkolny i nadchodzące, stacjonarne nauczanie.

