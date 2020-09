Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Czeladzi, najważniejsze informacje miesiąca

„Gogglebox. Przed telewizorem” to hit TTV. Dominik Abus, jeden z uczestników, pochwalił się ostatnio na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

Jeszcze do 31 sierpnia można głosować na swoje miasto w ogłoszonym przez Śląski Urząd Marszałkowski konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2020. W konkursie biorą też oczywiście udział zagłębiowskie miasta. Jest Sosnowiec Zawiercie, Dąbrowa Górnicza i wiele innych. Sprawdźcie, czym się chwalą i zagłosujcie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Czeladzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Śląskie. Potężna burza z porywistym wiatrem przeszła nad całym Śląskiem i Zagłębiem. W wielu miastach zalane są drogi, a samochody utopione. Zgodnie z zapowiedziami wieczorem 22 sierpnia nad województwem śląskim przeszły nawałnice. W kilku miastach doszło do zalań dróg. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia.

Na Podhalu dziś pada deszcz, a jutro wyjdzie słońce. Dla grzybiarzy oznacza to, że w okolicznych lasach można spodziewać się prawdziwego wysypu prawdziwków, kozaków czy maślaków. Mamy jednak i złą nowinę... Jest niemal pewne, że gdy te już wyrosną, to padną łupem... Janusza Denenfelda. Ten mieszkaniec Nowego Targu to prawdziwy "Grzybowy Terminator". Mężczyzna od lat zbiera grzyby tonami, a następnie chwali się zdobyczami na swoim facebooku.

Sprzeczka, szarpanina i...śmiertelny cios zadany 68-letniemu mężczyźnie. Do tragedii doszło na ul. Szpitalnej w Czeladzi. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszał 38-latek.

IKEA zrobiła sporą niespodziankę swoim klientom - trwa tam właśnie sporej części swoich produktów! Klienci są dość mile zaskoczeni cenami... które rozpoczynają się od 0,99 zł. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o 70 proc. Sprawdź, jakie artykuły można kupić taniej w tym szwedzkim sklepie z meblami i wyposażeniem wnętrz. W promocji są artykuły praktycznie ze wszystkich działów IKEA - kliknij w "zobacz galerię" i zobacz zdjęcia wybranych przecenionych produktów.