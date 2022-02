Przegląd prasy 5.02.2022 Czeladź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

3 lutego strażacy interweniowali w domu jednorodzinnym przy ul. Pieńkowskiego w Czeladzi. Z budynku ewakuowano nieprzytomnego na skutek zadymienia mężczyznę. 74-latek nie żyje.

Prezydent USA Joe Biden wyśle do Polski dodatkowych żołnierzy. Ok. 1700 komandosów elitarnej jednostki z Fortu Bragg ma trafić do Polski, 300 do Niemiec, a tysiąc z Niemiec do Rumunii. Żołnierze mają być w Europie w ciągu najbliższych dni. Poinformował o tym w środę rzecznik Pentagonu John F. Kirby.