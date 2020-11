Przegląd prasy 3.11.2020 Czeladź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11.2020, w Czeladzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląskie: Handlarze narkotyków poszukiwani przez policję. Widzieliście ich? LISTY GOŃCZE”?

Prasówka Czeladź 3.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śląskie: Handlarze narkotyków poszukiwani przez policję. Widzieliście ich? LISTY GOŃCZE Handlarze narkotyków poszukiwani przez policję. Blisko 30 osób jest poszukiwanych przez policję w regionie, w związku z handlem narkotykami. W galerii zdjęć znajdziecie wizerunki dilerów z województwa śląskiego, którym udało się uciec przed śledczymi. Grozi im od 6 miesięcy do 12 lat więzienia. 📢 Koronawirus w Śląskiem. Tutaj najłatwiej się zakazisz? Zobacz listę miast i powiatów - WSKAŹNIK ZAKAŻEŃ Epidemia koronawirusa w województwie śląskim niestety nie odpuszcza. We wtorek, 3 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 2407 zakażeniach w regionie! To rekord... W całej Polsce dziś przybyło ponad 19 tys. przypadków. Zwróciliśmy się do sanepidu o udostępnienie danych dot. wskaźnika zakażeń w woj. śląskim. Gdzie sytuacja jest najgorsza? Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Ministerstwo zbiera informacje o nauczycielach i uczniach, którzy uczestniczą w Strajku Kobiet. "Będą wyciągane konsekwencje" Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało pismo do kuratorów oświaty, w którym prosi o skompletowanie informacji dotyczących protestów w szkołach. Wzór pisma opublikował na Twitterze poseł Bartosz Arłukowicz. "To jest skandal" - napisał. ⁦ 📢 Co łaska, ale nie mniej niż... Ile kosztował pogrzeb, ślub, chrzest w kościele? Zobacz cennik kościelny Ile kosztuje ślub, chrzest czy pogrzeb? Choć takie pytania padają co jakiś czas, a zadający je chcą wiedzieć, jaką kwotę wyznaczy ksiądz w kancelarii parafialnej, trudno o precyzyjną odpowiedź. Z jednej strony parafie nie tworzą cenników, z drugiej strony wielu duchownych stara się przypominać, że nie pobierają opłaty za sakramenty, a ofiara jest dobrowolna. Dawniej tworzono jednak taksy diecezjalne, czyli de facto cenniki usług kościelnych. Dzięki temu wiemy, ile płacono za pogrzeby i śluby. Okazuje się, że niemało...

📢 To budowlańcy czy kaskaderzy? Od ich „pomysłowości” aż robi się słabo. Zasady BHP kontra rzeczywistość To jeszcze brawura czy już głupota? Oto zdjęcia sytuacji z budowy, które w równym stopniu śmieszą i przerażają. Nie próbujcie tego w domu! 📢 Koronawirus w Śląskiem - rekordowa liczba zakażeń! Tak źle jeszcze u nas nie było - aż 2407 nowych zakażonych [3.11.2020] Jest 19 364 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorek 3 listopada Ministerstwo Zdrowia. W tym gronie jest rekordowa, jak do tej pory liczba 2407 osób z województwa śląskiego. Ministerstwo poinformowało również o śmierci 227 osób zakażonych koronawirusem. W woj. śląskim zmarło 31 osób. Wśród nich 4-miesięczny chłopczyk.

📢 Amerykańskie rośliny w polskiej kuchni. Zobacz, czego nie mielibyśmy, gdyby nie Indianie Odkrycie Ameryki zrewolucjonizowało nie tylko obraz świata, ale także kuchnię i uprawy. Oto warzywa, owoce i inne rośliny, które zawdzięczamy Indianom.

📢 Zdrowi, ale uwięzieni na kwarantannie. Wszystko przez lukę w rozporządzeniu Możesz być na kwarantannie i nawet o tym nie wiedzieć. Od 24 października każda osoba, która otrzyma skierowane na test na koronawirusa, zostaje automatycznie objęta kwarantanną domową. Osoby, u których nie wykryto wirusa SARS-CoV-2, także zostały uziemione w domach. 📢 MEN zapowiada konsekwencje dla nauczycieli biorących udział w protestach dot. aborcji Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem – informuje MEN. Zapowiedź resortu ostro skrytykowali parlamentarzyści opozycji.

📢 Słabe wyniki czy notoryczne spóźnienia. Z jakich powodów firmy najczęściej zwalniają pracowników? Pracownik może zostać zwolniony z wielu powodów. Notoryczna spóźnienia, lekceważenie obowiązków czy zajmowanie się prywatnymi sprawami w czasie pracy to tylko niektóre z przyczyn, które uprawniają pracodawcę do rozwiązania umowy. Teoretycznie spać spokojnie mogą osoby wykonujące sumiennie swoje obowiązki. Praktyka pokazuje jednak, że w dzisiejszych czasach żaden pracownik nie może mieć gwarancji pracy, aż do emerytury.

📢 Rocznice ślubu: nazwy i symbolika. Jaki prezent na rocznicę ślubu? Inspiracje na niebanalne podarunki. Niezbędnik dla małżonków Rocznica ślubu to wyjątkowy moment w małżeństwie, a zarazem świetna okazja do wspólnego świętowania. Szczególnie hucznie obchodzone są okrągłe jubileusze, takie jak Cynowe, Srebrne czy Złote Gody. Jak nazywają się poszczególne rocznice ślubu i jaki prezent na nie wybrać? 📢 Rząd planuje nowe obostrzenia. Wśród nich zakaz wychodzenia z domu W czwartek lub piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosi nowe obostrzenia związane z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego już pracuje nad szczegółami? Wśród rozważanych zasad jest m.in. całkowity zakaz przemieszczania się.

