Przegląd prasy 24.08.2020 Czeladź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Czeladź 24.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

Powolutku, powolutku... kończy się niestety to jakże wyjątkowe lato. Pogoria III jak co roku pełna była plażowiczów, którzy nader często zamieszczali swoje fotografie m.in. na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia pięknych pań, które w tym roku korzystały z kąpieli słonczych na popularnej "trójce" - fotografie zostały opublikowane na Instagramie. Kliknij w "zobacz galerię".