Przegląd prasy 2.12.2021 Czeladź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czeladzi najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nie wolno TEGO jeść! Wyrzuć to zaraz z kuchni! Sklepy Biedronka, Lidl. Auchan... wycofują skażoną żywność. Poznaj LISTE!”?

Śląskie się bawi! W każdy weekend w klubach woj. śląskiego bawią się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Za nami LISTOPAD pełen imprez w naszym województwie... i nie brakowało na nich pięknych dziewczyn. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z województwa śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca i Siemianowic Śląskich. To te piękności rządziły na dyskotekach w listopadzie 2021.

Ratowniczka medyczna zamieściła na swoim profilu na Instagramie szokujący apel w imieniu jednej z mam, która prosi, żeby nie całować jej dziecka w usta. Z tego powodu już dwukrotnie musiała z córeczką udać się na pogotowie. Zobacz, dlaczego nie można całować dziecka w usta i czemu jest to dla malca tak niebezpieczne.

Mikołajki 2021 już lada chwila, więc to ostatni moment na poszukiwanie najlepszych prezentów. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze pomysły na prezent na Mikołaja dla dziewczynek w różnym wieku. Zobacz, co kupić córce czy innej dziewczynce z rodziny!

Te dane nie napawają optymizmem! Jak poinformowało dziś 1 grudnia 2021 Ministerstwo Zdrowia, w Polsce minionej doby zarejestrowano aż 29 064 - to rekord IV fali pandemii! Ostatni raz tak wiele zachorowań było 2 kwietnia! Zmarło aż 570. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Dziecko na kwarantannie to coraz częstszy przypadek w polskich rodzinach. Z powodu większej liczby przypadków zachorowań na COVID-19 uczniowie kierowani są na kwarantannę lub izolację. Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy z ZUS na dziecko i kiedy można spodziewać się wypłat? Czy fakt, że dziecko przebywa na kwarantannie oznacza, że rodzica również ona obowiązuje? Czy po otrzymaniu informacji ze szkoły rodzic musi zgłaszać kwarantannę dziecka? Oto wszystko co trzeba wiedzieć na temat dziecka przebywającego na kwarantannie.

COVID w USA nie ustępuje. Stany zmagają się z kolejną falą koronawirusa i nowym wariantem omikron, który wzbudził panikę na świecie i w ciągu tygodnia zamknął dla podróżnych granice kilku państw. 30 listopada 2021 amerykańska rządowa agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wciągnęła Polskę na listę krajów wysokiego ryzyka COVID i odradziła Amerykanom podróże do naszego kraju.

Nowe obostrzenia w Polsce 2021. Nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia w związku z czwartą falą i mutacją koronawirusa. Od środy 1 grudnia 2021 wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów. Spowodowane są rosnącą czwartą falą oraz pojawieniem się nowego groźnego wariantu koronawirusa.