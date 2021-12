Przegląd prasy 17.12.2021 Czeladź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Przed udekorowaniem choinki - zwłaszcza jeśli jest to żywe drzewko - warto dokładnie sprawdzić, czy nie osiadły na niej robaki, a jeśli tak - trzeba szybko pozbyć się ich. W przeciwnym razie z czasem staną się uporczywymi lokatorami mieszkania, a ich wyeliminowanie będzie bardzo trudne. Sprawdź, jakie robaki przynosimy do domu razem z żywym drzewkiem oraz jak się ich pozbyć.

U wybrzeży Korei Południowej powstaje Oceanix City. To pierwsze na świecie pływające miasto. Ma być ekologiczne, samowystarczalne i pomieścić 10 tysięcy ludzi - w początkowej fazie. W prototypowej dzielnicy będzie można zamieszkać już w 2025 r. Jak będzie wyglądało życie na wodzie? Zobaczcie wizualizacje tego niezwykłego przedsięwzięcia.

Szukasz nowych tras do nordic walking niedaleko Czeladzi? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Czeladzi na nordic walking. Na ten tydzień wybraliśmy trasy w odległości do 10 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.