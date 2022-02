Przegląd prasy 12.02.2022 Czeladź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Czeladzi

Kossakówka nie należy dziś do najpopularniejszych atrakcji Krakowa, choć stoi w samym centrum i może pochwalić się niezwykłą historią. Trzy pokolenia rodziny Kossaków mieszkały i tworzyły w Kossakówce, która dziś wprawdzie jest ruiną, ale do 2025 r. ma się zmienić w nowoczesne muzeum z ciekawą ekspozycją. Kossakówka zdołała jednak zaskoczyć archeologów, którzy na terenie dworku dokonali niezwykłych odkryć. Znaleziono m.in. szkielet młodej kobiety. Sprawdźcie, co o historii Krakowa mówią wykopaliska.

Na koniec ub.r. do Krajowego Rejestru Długów wpisanych było 4366 dłużników z branży rolniczej. To o 3,68% mniej niż rok wcześniej (4533). Z kolei w stosunku do wyniku sprzed dwóch lat nastąpił spadek o 0,2% (4375). To nie do końca dobra wiadomość. Ubywa też samych rolników, którzy rezygnują np. z prowadzenia hodowli trzody chlewnej. Radca prawny wskazuje, że liczba dłużników będzie rosła lawinowo. "Wzrost cen skupu płodów rolnych nie pokryje olbrzymiej podwyżki kosztów produkcji, której wynik jest zawsze niepewny".