Prasówka Czeladź 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - głosi oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rosyjscy żołnierze dopuścili się morderstwa dwóch osób, które przyszły nakarmić zwierzęta w ukraińskim parku krajobrazowym Feldman Ecopark. Informacja została opublikowana na oficjalnym koncie parku krajobrazowego na Facebooku.

Fani tureckich seriali mają kolejny powód do radości. Na Netfliksie jest już dostępna nowa produkcja "Midnight at the Pera Palace". Główną rolę kobiecą w ośmioodcinkowym serialu powierzono aktorce Hazal Kayi. Nie od dziś wiadomo, że jest piękną i bardzo utalentowaną kobietą. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?