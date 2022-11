Prasówka Czeladź 8.11.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11, w Czeladzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ferie zimowe 2023 – kiedy są, ile trwają i kiedy się kończą? Najważniejsze informacje i pomysły na zimową wycieczkę ”?

Prasówka Czeladź 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ferie zimowe 2023 – kiedy są, ile trwają i kiedy się kończą? Najważniejsze informacje i pomysły na zimową wycieczkę Zima jest cudowna, kiedy podczas jej trwania możemy tworzyć rodzinne wspomnienia. W naszym kraju istnieje czas, który nadaje się do tego wprost idealne – to ferie zimowe. Kiedy są, ile trwają i kiedy się kończą w nadchodzącym 2023 roku? Zobaczcie najważniejsze informacje na temat zimowej przerwy – terminy, ciekawostki i pomysły na ciekawą podróż zimą.

📢 Będzin i Czeladź: w tym roku bez imprez sylwestrowych i nowych iluminacji świątecznych. Miasta muszą oszczędzać Trudna sytuacja finansowa, związana m.in. z inflacją, spadkiem wpływów do budżetów lokalnych samorządów a także podwyżką cen mediów przekłada się na konieczność szukania oszczędności. Tak też będzie w Będzinie i Czeladzi, gdzie nie będzie tym razem żadnych imprez sylwestrowych, a do tego trudno będzie znaleźć nowości w świątecznym wystroju tych miast. Takich po prostu nie będzie.

📢 Izabela Janachowska na egzotycznych wakacjach z rodziną. Gwiazda zapozowała z synem na tle niebieskiego oceanu Znana i lubiana prezenterka telewizyjna, była tancerka – a prywatnie żona milionera Krzysztofa Jabłońskiego – uwielbia odwiedzać zachwycające miejsca. Tym razem Izabela Janachowska wybrała się na egzotyczne wakacje z rodziną. Na zamieszonych w mediach społecznościowych zdjęciu gwiazda pozuje z synem na tle niebieskiego oceanu. Jesteście ciekawi, gdzie można uświadczyć takich widoków?

Prasówka 8.11 Czeladź: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Czeladzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Używane Audi A4 B8 (2007-2015). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa Jeśli ktoś szuka klasycznego sedana lub kombi sprzed kilku lat, wybór ma ogromny – od Volkswagena Passata, przez Mazdę 6 i Hondę Accord, po Skodę Superb. A jak w tym zestawieniu prezentuje się Audi A4 B8? W miarę nowe, klasyczne, dobrze wykonane i dające namiastkę poczucia „premium”. Poznajmy je bliżej.

📢 Gry Assassin's Creed - ranking TOP 10. W oczekiwaniu na AC Mirage. Która odsłona serii jest najlepsza? Już drugi rok z rzędu nie otrzymaliśmy nowej gry z serii Assassin's Creed. Ubisoft nie zapomniał jednak o fanach i we wrześniu zapowiedział powstanie aż czterech produkcji z asasynami w roli głównej. Nowa, duża gra będzie nosić tytuł Mirage, a jej premiery nastąpi jesienią 2023 roku. Jak wykorzystać ten czas oczekiwania? To doskonały moment, by zapoznać się ze starszymi grami z cyklu AC i zagłębić się w fantastycznie wykreowane światy i opowieści. Stworzyliśmy nasz ranking TOP 10 gier Assassin's Creed. Sprawdźcie, która odsłona jest naszym zdaniem najlepsza. 📢 God of War Ragnarok na PS5 vs God of War na PC (ustawienia Ultra). Jak wypada porównanie? Sprawdź i zobacz zestawienie wersji na konsole Już 9 listopada premiera God of War Ragnarok, a oczekujący na premierę mogą już zobaczyć, jak zmieniła się gra pod względem jakości wizualnej. Oczywiście mowa o optymalnej graficznie wersji God of War, czyli na PC i w ustawieniach Ultra. Sprawdźcie porównanie grafiki.

📢 Nowe lotnisko w Egipcie zaczęło przyjmować samoloty. Od 1 grudnia 2022 ma obsługiwać loty międzynarodowe. Jak wygląda w środku? Egipt to turystyczna potęga, a szczególnie chętnie odwiedzamy go zimą, gdy upały w północnej Afryce robią się bardziej znośne, a my nabieramy ochoty, by uciec przed polskim zimnem i pluchą do kraju pełnego słońca. Już niebawem podróż samolotem do Egiptu i po Egipcie może stać się łatwiejsza. W kraju powstało nowe lotnisko – blisko słynnych piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego. Co to oznacza dla egipskiej turystyki i kiedy będzie można skorzystać z nowego portu lotniczego?

📢 Prawie 700 przedsiębiorców skorzystało z darmowych szkoleń w ramach 10 edycji Akademii e-marketingu W październiku odbyła się jubileuszowa już 10 edycja Akademii e-marketingu, czyli cyklu darmowych szkoleń dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Podczas spotkań z ekspertami, przedsiębiorcy dowiedzieli się, jak z powodzeniem budować i rozwijać własny biznes w sieci. Specjaliści przekazali im nowoczesną wiedzę z zakresu e-marketingu oraz skutecznego wykorzystania narzędzi, które umożliwiają bezpośrednie dotarcie do potencjalnego klienta.

📢 Tanie loty na jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Nowa promocja w Ryanair do 11 listopada 2022. Tylko 39 zł do Turynu, 79 do Mediolanu Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce i całej Europie mają się otworzyć już niebawem, najpóźniej w trzecim tygodniu listopada. Linia Ryanair przygotowała promocję na tanie loty do europejskich miast, słynących z pięknych, pełnych atrakcji dla całej rodziny i świątecznej atmosfery jarmarków bożonarodzeniowych. Do Turynu można polecieć nawet za 39 zł w jedną stronę, do Mediolanu za 79, do Norymbergi za 69. Oferta jest ważna tylko do 11 listopada 2022. 📢 Drogi najem mieszkania? W 2023 r. wcale nie będzie taniej, nawet jeśli spadnie inflacja. Co to oznacza dla lokatorów i właścicieli? Za najem mieszkania płaci się dziś krocie – w ciągu roku czynsze w Polsce wzrosły średnio o 34 proc. Eksperci Extradom.pl przewidują, że mieszkania na wynajem nie potanieją także w 2023 r., nawet w przypadku obniżenia inflacji. Przyczyn jest wiele, w tym stale rosnący popyt oraz ograniczanie nowych inwestycji przez deweloperów.

📢 Import samochodów. Szokujące dane dotyczące sprowadzanych aut W październiku 2022 roku zarejestrowano w Polsce zaledwie 62 724 sprowadzone z zagranicy używane samochody osobowe i dostawcze o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 21,0%. To najniższy wynik październikowy od 2011 roku. Rekordowo wysoki jest natomiast… wiek pojazdów.

📢 Półpasiec zwiększa ryzyko rozwoju udaru mózgu u osób po 50. roku życia. Jak zakażenie wirusem ospy wietrznej wpływa na organizm dorosłych? Półpasiec to choroba zakaźna dotycząca osób dorosłych, które w dzieciństwie przeszły ospę wietrzną. Pierwsze objawy tej choroby pojawiają się nagle i przede wszystkim jest to wysypka skórna w okolicy żeber, a także gorączka i bóle mięśni. Najczęstszym powikłaniem tej choroby są silne bóle i okresowe porażenia mięśni. Niedawno odkryto również, że półpasiec może zwiększać ryzyko udaru mózgu przez rok od ustąpienia objawów, szczególnie u osób po 50. roku życia.

📢 Pielęgnacja skóry wokół oczu. Zapomnij o zmarszczkach mimicznych oraz cieniach pod oczami i ukryj swój prawdziwy wiek Oczy są zwierciadłem naszej duszy… i wieku. Zdradzają bardzo dużo – zmęczenie, nieprzespane noce i mijające lata. To właśnie w tej delikatnej okolicy pojawiają się pierwsze zmarszczki, a skóra ulega zwiotczeniu. Kluczem do ich zniwelowania jest systematyczna pielęgnacja – zarówno ta domowa, jak i profesjonalna. Zobacz, jakie zabiegi pod oczy będą skuteczne. 📢 „The Voice Senior”. To ona zasiądzie w jury muzycznego show dla seniorów. Kim jest Alicja Węgorzewska? Jakiś czas temu Telewizja Polska potwierdziła zmiany w składzie jurorskim najnowszej edycji „The Voice Senior”. Jedną z nowych twarzy będzie Alicja Węgorzewska. Znana na całym świecie śpiewaczka będzie oceniać występy seniorów. Co wiemy o nowej jurorce muzycznego programu dla seniorów?

📢 Świąteczne potrawy. Co pojawia się na naszym stole? Wigilijne dania są pełne znaczeń Zwyczajowo, wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Stoły uginają się pod ciężarem 12 potraw, a wokół nich gromadzi się cała rodzina, która łamiąc się opłatkiem, życzy sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Jak wygląda wigilijne menu? Co symbolizują poszczególne potrawy? Co zmieniło się w ciągu minionych dekad?

