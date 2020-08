Prasówka Czeladź 27.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08.2020, w Czeladzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Czeladź 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę" Skandaliczny trend opanował platformę społecznościową TikTok, z której w znacznej mierze korzysta młode pokolenie. Tym razem "twórcy" wcielają się... w ofiary Holokaustu, które z zaświatów opowiadają swoje historie. Młodzi ludzie poddani charakteryzacji, udają więźniów obozu koncentracyjnego. W sprawie głos zabrało już Muzeum Auschwitz.

📢 Rozwój Katowice: Klub Arkadiusza Milika dostał gwiazdkę z PZPN Wśród ośrodków wyróżnionych w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich nie mogło zabraknąć Rozwoju Katowice. Klub, który wychował reprezentanta Polski Arkadiusza Milika, słynie na Śląsku z bardzo dobrej pracy z młodzieżą. Zobaczcie zdjęcia z treningu Akademii Rozwoju Katowice. 📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Jest decyzja ministra Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski. 📢 Szumowski musi wrócić! Ale... z wakacji MEMY. Łukasz Szumowski regeneruje się na Kanarach Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, spędza wakacje na wyspie Fuerteventura. To wyspa będąca częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich - pisze "Super Express". Czy Szumowskiemu uda się wrócić przed 1 września? Internauci martwią się, gdyż Szumowski na wakacje wybrał kraj, który miał zostać objęty zakazem lotów do Polski. Czy były minister zdąży wrócić na czas? Zobacz memy internautów. 📢 Styl casual: denim do pracy, na weekend i imprezę. Z czym go łączyć i jakie modele wybrać? Jeans to nie tylko klasyka i baza stylizacji. Kolory, modele stylizowane na minione dekady i przetarcia pozwalają wyrazić indywidualny styl i zadać szyku, także po godzinach.

📢 Zabawki, którymi bawiły się dzieci niemal 100 lat temu. Jak spędzali czas w dzieciństwie nasi pradziadkowie? Półki w sklepach uginają się obecnie od najprzeróżniejszych zabawek. Dzieci i rodzice mają pełną dowolność w wyborze. Jednak na początku XX wieku dzieci nie miały tak wielu opcji. 📢 Szczepienie przeciw grypie będzie refundowane. Jaka jest cena szczepionki i kto skorzysta? Dlaczego warto się szczepić przeciw grypie Szczepionki przeciw grypie dla dzieci i seniorów znalazły się na obowiązującej od września liście leków refundowanych. Zabezpieczenie się przed grypą będzie miało tej jesieni szczególne znaczenie, bo sezon zachorowań na nią może pokryć się z drugą falą koronawirusa.

📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A.

📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola.. 📢 Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do odprawy. Sprawdź, ile ci się należy Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy. Kryzys związany z koronawirusem dotknął wiele branż. Wraz z końcem września prawdopodobnie wygasną rządowe dopłaty do miejsc pracy, a to oznacza kolejne zwolnienia. Upewnij się, czy nie przysługuje ci odprawa.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców