Prasówka Czeladź 24.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę, 25 września o godz. 18.30 na antenie TVP2 zobaczymy kolejny odcinek 23. serii teleturnieju "Postaw na milion". Tym razem szansę na wygraną mają dwie pary z Krakowa. Wystarczy dobrze odpowiedzieć na osiem pytań, by zgarnąć duże pieniądze. Portale naszemiasto.pl są patronem medialnym programu.

Masz dosyć siedzenia w domu, pracy i obowiązków? Chcesz potańczyć i rozerwać się w najbliższy weekend? Oto kalendarz imprez w weekend 24-26 września 2021! Sprawdź, gdzie odbędą się najlepsze hulanki! Przedstawiamy Wam najciekawsze oferty z woj. śląskiego

Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej.