Prasówka Czeladź 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

Kompozytor i producent muzyczny Zbigniew Preisner oskarżył sztab Andrzeja Dudy o bezprawne wykorzystanie piosenki „Miejcie nadzieję” w trakcie wiecu wyborczego w Krakowie. Szybko okazało się, że to nieprawda, ponieważ piosenkę zagrali przeciwnicy prezydenta. Preisner przeprosił, twierdzi, że został wprowadzony w błąd przez "Gazetę Wyborczą".

Na początku czerwca posłowie przegłosowali Tarczę antykryzysową 4.0, a wraz z nią szereg rozwiązań dla przedsiębiorców - m.in. system dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych. Przepisami zajmuje się teraz Senat.

Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała w piątek wieczorem o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach: jednej w województwie wielkopolskim (Baranów) i jednej w woj. śląskim (Marklowice). Rekomendował to kilka godzin wcześniej w minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.