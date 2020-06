Prasówka Czeladź 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

Każdy z Was słyszał pewnie o Atlantydzie - mitycznej krainie, miejscu rozkwitu cywilizacji ludzkiej, tragicznie zniszczonej przez trzęsienia ziemi i pochłoniętej przez fale oceanu. Choć ruin miasta, opisywanego już przez Platona, nikt nigdy nie odnalazł, okazuje się, że podobnych miejsc jest na świecie więcej. Na skutek kataklizmów dziś znajdują się głęboko pod wodą, ściągając nurków i archeologów z całego świata. Oto zdjęcia niezwykłych, podwodnych miast i ich historie. Mury niektórych ponownie ujrzały światło dzienne!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Czeladzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek 18.06 2020 r. ogłoszono, że duńska sieć Netto przejmuje Tesco Polska i tym samym zwiększa liczbę sklepów w naszym kraju do prawie 700. Biznes Brytyjczyków w Polsce kurczył się z roku na rok, czego dosadnym przykładem jest np. hipermarket Tesco Extra w Silesia City Center w Katowicach, które dzisiaj zajmuje 30 proc. swojej pierwotnej powierzchni. Sprawdź, co się zmieni dla klientów i pracowników Tesco.

„Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata.

Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich 2020 przypominamy wpadki wyborcze, których nie udało się uniknąć kandydatom. Na pewno nikt ich nie planował, ale za sprawą tych wydarzeń było o nich głośno. Sprawdź wpadki wyborcze kandydatów na prezydenta w galerii zdjęć.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?