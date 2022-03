Prasówka Czeladź 15.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Czeladzi nie minęło Cię nic ważnego

Chociaż dla wielu wakacje w 2022 roku stoją pod znakiem zapytania, część Polaków chcąc odetchnąć od tematu konfliktu na Ukrainie wychodzi myślami w przyszłość i już planuje letni urlop. Jakie są najtańsze kierunki na wakacje 2022? Gdzie warto wyjechać, by odpocząć i nie martwić się o finanse? Przedstawiamy najciekawsze propozycje biur podróży.

Niedawno zapowiedziana gra Grand Theft Auto 6 nie otrzymała jeszcze oficjalnej daty premiery. Pojawiły się jednak wiarygodne informacje, związane z debiutem tej produkcji oraz tym, kiedy miałby on nastąpić. Czekający na Grand Theft Auto 6 VI od Rockstar Games mogą być rozczarowani.

Prasówka 15.03 Czeladź: pozostałe wydarzenia

"Rodzinka.pl" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali komediowo-obyczajowych powstałych w XXI wieku. Pomimo że ostatni odcinek wyemitowano blisko dwa lata temu, miłośnicy produkcji niezmiennie wracają do konkretnych epizodów. Tytuł oparty na kanadyjskim oryginale "Les Parent", wciąż ma w naszym kraju ogromną liczbę fanów. Nie wszyscy z nich wiedzą, że dom rodziny Boskich znajdował się nieopodal Warszawy, w małej wsi Nowa Iwiczna. Budynek stoi tam do dziś i trzeba przyznać, że niewiele zmienił się od czasu, gdy mieszkała w nim najpopularniejsza pięcioosobowa rodzina w Polsce.