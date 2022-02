Parkujesz w Czeladzi tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się we wtorek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy jutro w Czeladzi trzeba będzie skrobać szyby? Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Szansa na pojawienie się opadów śniegu wynosi 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Czeladzi to 78%. Według wskazań meteorologów, w nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci powinny pokazać ok. -5°C. Prędkość wiatru przewidywana jest na 10 km/h. Ryzyko wystąpienia przymrozków jest duże. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Czeladzi.