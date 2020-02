Czeladź: kopalnia Saturn ma drugie życie. W byłej cechowni powstanie Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu

- W budynku cechowni po remoncie ma powstać, Postindustrialne Centrum Zagłębiowskiego Górnictwa Węglowego w którym w nowatorski, nowoczesny sposób upamiętniona zostanie historia zagłębiowskiego górnictwa. Ale to nie wszystko, w unikatowej w swojej formie, szklanej części, powstanie zgodna z najnowszymi trendami w sposobie prowadzenia, biblioteka, czytelnia i mediateka. Uzupełnieniem całości będzie klimatyczna restauracja i niespotykana w swojej formie w kształcie bryły węgla, sala konferencyjna – podkreśla Zbigniew Szaleniec. - Dodać jeszcze należy, że nietypowa w takich obiektach wieża zegarowa naszej cechowni będzie wykorzystana jako wieża widokowa, skąd będzie można obserwować panoramę naszego miasta. W sąsiedztwie cechowni powstanie nawiązujący do kopalnianej przeszłości, wyjątkowy plac zabaw dla dzieci. Jedno jest pewne, kiedy uda nam się zrealizować remont tego obiektu, to Czeladź będzie z niego dumna, bo drugiego takiego obiektu w Polsce nie będzie. No i wreszcie, spełnimy ważną misję, dzięki naszemu miastu uwieczniona zostanie pamięć po zagłębiowskich kopalniach, z których nic już nic nie zostało, a przecież dzięki nim przez prawie sto pięćdziesiąt lat rozwijał się nasz subregion – dodał.

Ten wyjątkowy gmach wybudowany został w latach 1907-1911 i leży obecnie na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej zabytków przemysłu i techniki.