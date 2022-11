Czeladź. Bieg oraz marsz nordic walking pod hasłem „Razem przeciw przemocy”. Czas na zapisy

Wydarzenie ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet oraz zamanifestowanie braku tolerancji na takie zachowania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań środowiskowych i społecznych.

- Symbolem przyłączenia się do idei kampanii podczas biegu będzie biała wstążka przypięta na koszulkach uczestników - podkreślają organizatorzy tego wydarzenia.

Długość trasy to ok. 5 km (bieg) oraz ok. 5 km (nordic walking). Miejsce startu zaplanowane zostało w okolicach Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej „Saturn”.

Wpisowe wynosi 20 zł i wpłacane jest bezpośrednio na konto organizatora. Co ważne, wpisowe w całości zostanie przekazane na cel charytatywny.

Dane do przelewu to: Stowarzyszenie Czeladź Biega. Bank BNP PARIBAS. Numer konta: 18 1600 1462 1833 4558 1000 0001.

Opłata startowa obejmuje: numer startowy, posiłek regeneracyjny po biegu, pamiątkowy medal wręczany po przekroczeniu linii mety.